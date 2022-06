Un dernier succès en Pro League pour les Red Panthers avant la Coupe du monde

Après leur large succès (5-0), samedi matin, les joueuses belges voulaient conclure leur 3e saison de Pro League avec un 9e succès face à la lanterne rouge de la compétition. Un tout dernier test avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, à Terrassa, dimanche prochain, face à l’Afrique du Sud. Toujours sans Barbara Nelen et France De Mot, laissées au repos, les Panthères reprenaient leurs bonnes habitudes en essayant de mettre pression directement sur leurs adversaires. A la 5e minute, ce sont, pourtant, les Etats-Unis qui héritaient d’un stroke. Mais Aisling D’Hooghe s’interposait avec autorité. Le premier quart d’heure n’était guère passionnant avec peu de réelles possibilités. La suite n’était pas plus engageante. Les Belges récupéraient moins de balles qu’habituellement et les Américaines étaient bien plus en place que la veille. Pourtant, à la 25e minute, Ambre Ballenghien trouvait, enfin, l’ouverture et plaçait son équipe au commandement.

La seconde période était un peu plus consistante et les Red Panthers doublaient rapidement leur avance sur un rebond de penalty via Alix Gerniers (37e). La Belgique contrôlait, ensuite, sereinement les échanges en accélérant de temps en temps le jeu. Un nouveau but inscrit par Stephanie Vanden Borre était alors annulé suite à un appel à la vidéo. Les Etats-Unis semblaient réellement incapables de réagir et de porter le danger devant le but d’Aisling D’Hooghe. A la 51e minute, c’était finalement Louise Versavel qui marquait le 3e but de la rencontre d’un sleep à plat. Les Panthères obtenaient encore l’une ou l’autre possibilités mais sans succès.