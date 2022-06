Gareth Bale accompagne Giorgio Chiellini en MLS

Dans les années 70, les États-Unis avaient tenté une première percée sur le front du football (le « soccer » comme on dit outre-Atlantique) en attirant une foule de stars mondiales en préretraite (comme George Best, Pelé, Franz Beckenbauer, Giorgio Chinaglia, Eusebio, Johan Cruyff, Robbie Rensenbrink ou autres Gerd Müller). En l’absence de réelles structures, tant financières que sportives, l’expérience de la North American Soccer League (NASL) avait tourné court au milieu des années 80. Portée sur les fonts baptismaux en 1996, la Major League Soccer (MLS) a retenu les leçons du passé en se donnant le temps de grandir et d’acquérir du crédit.