Week-end réussi pour Couleur Café, avec 67.000 festivaliers

Ce week-end, près de 67.000 festivaliers ont assisté à Couleur Café, malgré la présence de la pluie. Le vendredi et le samedi affichaient complet, grâce des artistes comme Zwangere Guy, Shaggy et Carl Craig et le parc Osseghem était à nouveau bien rempli ce dimanche, pour le retour du festival après trois ans d’absence à cause de la crise du covid.

Le vendredi et le samedi ont affiché complet et le dimanche, l'Ossegempark de Bruxelles était bien rempli pour une édition réussie de Couleur Café. Le week-end dernier, 67 000 festivaliers sont venus se délier les jambes en dansant, même sous la pluie.