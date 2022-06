Edward Still: «On a besoin d’une pointure en attaque»

Samedi, dans le petit stade Achille Hammerel de Luxembourg, les Carolos ont pu entamer leur préparation avec une belle bouffée d’optimisme. Face au vainqueur de la Coupe grand-ducale, ils ont facilement glané un premier succès, anecdotique mais toujours bon à prendre. « Cela clôture la fin d’une bonne semaine », jugeait Edward Still. « La reprise avait été placée sous le signe du progrès. On veut progresser à tous les niveaux, dans le contenu, dans le jeu mais aussi physiquement ou la mentalité affichée. On en a vu les signes encourageants. C’est vraiment une mise en route, les premiers repères. »