L’énergie devient le nouvel or et nous, des fourmis

Notre « précieux », c’est cette énergie qui devrait rester très chère et pourrait manquer cet hiver. L’impensable devient probable : l’énergie, née du gaz, du charbon, de l’eau, du pétrole, est moteur de toutes nos activités et donc en être privé reviendrait à mettre l’économie et la vie à l’arrêt, avec des conséquences qu’on ne peut même pas imaginer. D’autant que tout cela se cumulerait avec une explosion du coût de la vie. On comprend qu’il y ait lieu d’agir dès aujourd’hui pour désamorcer cette bombe à retardement allumée par la guerre en Ukraine et que Poutine tient solidement en main.