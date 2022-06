Seraing: un défenseur attendu au Pairay

Depuis dimanche, les joueurs et les membres du staff du RFC Seraing ont rejoint leurs pénates. Le stage messin s’est terminé dans la bonne humeur. Ainsi que sur une deuxième victoire de rang. Les Métallos, sur le chemin du retour se sont imposés à Wiltz, sur un score identique que celui enregistré à Verlaine (1-2). Avec des buts signés Bernier et Mouandilmadji. À cet égard et même s’il ne s’agit que de joutes de préparation, il est intéressant de relever le comportement de ce dernier. Qui sait si pour le grand attaquant tchadien, qui avait jadis tapé dans l’œil de Sergio Conceiçao lors de son passage au FC Porto, ce ne sont pas les prémices d’un épanouissement ?