Et un nouvel obstacle de franchi pour Nafi Thiam

L’ennui naquit de l’uniformité, dit-on. Pas pour Nafi Thiam. La double championne olympique de l’heptathlon, qui a pris l’option de travailler ses épreuves de manière individuelle cette saison, quitte à les répéter, pour préparer les Mondiaux d’Eugene, semble de plus en plus s’amuser au fil des semaines. Comme si la confiance la gagnait enfin après ces mois de doutes accumulés en raison d’une surcharge au niveau du dos qui lui a valu « quelques nuits blanches », surtout en pensant aux épreuves de saut, les plus traumatisantes pour cette partie du corps.