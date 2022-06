Coronavirus: le variant BA.5 est «une vraie grippe qui peut vous clouer au lit»

Les contaminations au covid-19 augmentent depuis quelques jours. Derrière cette propagation : le variant BA.5 qui est en passe de devenir majoritaire en Belgique. Le virologue Yves Van Laethem met en garde dans les colonnes de Sudinfo sur ce variant qui semble être insensible à la barrière vaccinale. « Il échappe encore un peu plus à l’immunité. Il est plus contagieux. On n’est plus comme l’été passé avec de bons vieux variants qui faisaient de la marche à pied ».

Si le variant ne semble pas provoquer des formes plus graves du covid, il est néanmoins frappé fort. « Avec BA.2, on avait une grosse angine. Avec BA.5, on observe une altération de l’état général. C’est une vraie grippe qui peut vous clouer au lit », explique l’épidémiologiste Yves Coppieters à Sudinfo.