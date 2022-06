«Africa Power» au Real Madrid: la Une très polémique de Marca

Marca provoque un tollé sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir. En cause : sa Une de l’édition de lundi titrée « Africa Power ». Le quotidien espagnol y met à l’honneur six joueurs du Real Madrid : Ferland Mendy, David Alaba, Karim Benzema, Eduardo Camavinga et les nouveaux venus Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger, le tout sur fond de savane et continent africain.

Un choix qui fait polémique quand on sait qu’aucun de ces six joueurs ne porte une nationalité africaine. À l’exception de Camavinga né dans un camp de réfugiés en Angola avant de rejoindre la France à deux ans, tous sont nés en Europe.