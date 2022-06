Simon Adingra débarque à l’Union en prêt de Brighton

L’Union tient son cinquième renfort en vue de la saison prochaine. L’attaquant ivoirien de 20 ans Simon Adingra est prêté, sans option d’achat, à l’USG par Brighton qui l’a récemment acheté huit millions d’euros au club danois de Nordsjaelland. D’après le Nieuwsblad, l’avant-centre est arrivé ce dimanche soir à Bruxelles et s’entraînera ce lundi pour la première fois avec le groupe saint-gillois. L’officialisation de son arrivée sera faite ce lundi sur les réseaux sociaux du club.

Simon Adingra est arrivé au Danemark en 2020 en provenance de l’académie « Right to Dream » au Ghana. En deux saisons avec Nordsjaelland, il aura joué 37 matches, marqué 16 buts et distribué 5 assists.