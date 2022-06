Orages, rafales, grêle... le numéro d’urgence 1722 est activé

L’IRM a déclenché une alerte jaune aux orages, valant lundi de 12h00 à 18h00 en Flandre, à Bruxelles ainsi que dans les provinces de Hainaut et du Brabant wallon. Il prévoit des averses potentiellement intenses et orageuses localement, avec un risque de cumuls de précipitations de plus de 10 litres par mètre carré en une heure. Des rafales allant jusqu’à 80 km/h et des grêles pourraient également tomber.