IVG: la sortie d’un bourgmestre libéral fait des remous

Le bourgmestre de Wezembeek-Oppem, Frédéric Petit, a soutenu la décision de la Cour suprême des Etats-Unis de ne plus garantir le droit à l’avortement aux Américaines. Une sortie qui a fait réagir dans le monde politique.

La décision de la Cour suprême américaine d’enterrer l’arrêt qui garantissait le droit à l’avortement depuis 1973 a fait beaucoup de remous dans le milieu politique belge. Une sortie a été particulièrement remarquée, celle de Frédéric Petit (MR) bourgmestre de Wezembeek-Oppem. Sur les réseaux sociaux, le libéral conservateur a qualifié l’arrêt de « magistral » et de « décision modérée qui révoque le dispositif radical mis en place ». Il a réitéré cette position à La Libre Belgique , affirmant qu’il était « opposé à l’avortement libre, sauf pour des raisons thérapeutiques, par exemple si on sait que l’enfant n’aura qu’une espérance de vie de quelques heures ».

La députée fédérale Sophie Rohonyi (Défi) a appelé le président du MR à réagir, dénonçant la référence à « l’obscurantiste Godefridi » auquel le bourgmestre libéral faisait allusion dans son message. Le président de Défi a également détourné le slogan du MR en un « fier d’être médiéval » (au lieu de « fier d’être libéral », NDLR).

Paul Magnette, président du PS, a dénoncé « l’absence de condamnation » de la part de George-Louis Bouchez. Cela « en dit long sur la tournure réactionnaire que prend ce parti », a-t-il conclu.

À lire aussi Diane Bernard de Fem & Law : «A la moindre crise, les droits des femmes peuvent être remis en question»

Du côté des écologistes, le député bruxellois Hicham Talhi a réagi sur Twitter. « Et le MR nous parle d’obscurantisme, mais quel culot ! » Et Margaux De Ré, également au parlement bruxellois de compléter « Ce n’est pas le wokisme qui tue, c’est les positions réactionnaires et conservatrices comme celles du MR ».