Julian Alaphilippe ne devrait pas être au départ du Tour de France

Le Tour de France 2022, ce sera sans Julian Alaphilippe. Le champion du monde ne figurera pas dans la sélection de Quick-Step Alpha Vinyl, annonce le Nieuwsblad. La formation belge devrait dévoiler son groupe dans la journée de lundi.

Alaphilippe a fait son retour à la compétition ce dimanche à l’occasion des championnats de France de cyclisme. Le coureur n’avait plus participé à une course depuis deux mois et sa terrible chute à Liège-Bastogne-Liège. Le Français s’en était sorti avec un hémopneumothorax et de multiples fractures des côtes et d’une omoplate.