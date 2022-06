Procès des attentats de Paris: les dernières déclarations de l’accusé avant le verdict de mercredi soir

Le procès-fleuve des attentats du 13-Novembre s’est achevé lundi matin au terme de près de dix mois d’audience et la cour d’assises spéciale de Paris, dont le verdict est attendu mercredi soir, s’est retirée pour délibérer.

Dans sa dernière prise de parole, Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, a déclaré : « J’ai fait des erreurs c’est vrai, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur, et si vous me condamniez pour assassinats, vous commettriez une injustice ».