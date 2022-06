Bruxelles: le parquet avance une première piste pour expliquer la recrudescence des fusillades

Une recrudescence des faits de violence impliquant des armes à feu a été constatée depuis le mois de septembre 2021, principalement sur les territoires des zones de police locales Bruxelles-Ouest, Bruxelles-Capitale/Ixelles et Bruxelles-Midi, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Ces dernières semaines, la région bruxelloise a connu plusieurs fusillades, parfois mortelles, notamment à Bruxelles et à Molenbeek-Saint-Jean. Une conférence de presse sur ce phénomène sera organisée par le parquet de Bruxelles et la police, mardi à 14h30, au palais de justice Montesquieu.

Ces dossiers sont considérés comme prioritaires par la police et la justice. « Le parquet de Bruxelles est sensible à la problématique et se rassemble régulièrement depuis plusieurs mois avec les services de police compétents pour faire le point sur la situation et envisager les moyens à mettre en œuvre afin d’endiguer cette criminalité », a-t-il commenté.