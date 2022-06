Philippe Gilbert revient sur la 6e place d’Arnaud De Lie au championnat de Belgique: «Dommage, car il était dans les bonnes roues»

C’est en qualité d’équipier de luxe que Philippe Gilbert a bouclé ses derniers championnats de Belgique à l’issue de sa… 19e participation (il a toujours terminé, à l’exception de l’édition 2005) ! Présent dans le final pour resserrer les rangs et permettre à De Lie de saisir sa chance, le Remoucastrien considérait que Lotto n’avait pratiquement commis aucune faute tactique. « Au contraire, nous étions dans une situation idéale avec Van Moer et Van Gils dans la première échappée lorsque ça a cassé dans les Moeren », analysait-il. « Cela n’allait pourtant pas vite mais il y a tout de même eu une cassure au seul endroit où cela pouvait se produire. Nous n’étions jamais dans une situation où il fallait rouler lorsque, ensuite, Vermeersch s’est retrouvé dans l’autre groupe de tête. Nous avons toujours été unis, attentifs, en roulant à un rythme constant, ce qui nous a permis d’être frais dans le dernier tour et d’y faire la décision pour le regroupement général.