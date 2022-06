Petr Cech quitte son poste de conseiller à Chelsea: «Je sens qu’il est temps de faire un pas de côté»

Élu quatre fois meilleur gardien de Premier League et huit fois joueur tchèque de l’année, Cech a été quatre fois champion d’Angleterre avec Chelsea (2005, 2006, 2010 et 2015). Avec les Blues, il a aussi gagné quatre fois la Cup (2007, 2009, 2010 et 2012), trois fois la Coupe de la Ligue anglaise (2005, 2007 et 2015) et deux fois le Community Shield en 2005 et 2009. Au niveau européen, Petr Cech et Chelsea ont remporté la C1 en 2012 et l’Europa League l’année suivante.