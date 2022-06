Mercato: la semaine décisive pour Divock Origi, Axel Witsel et Romelu Lukaku Divock Origi, Axel Witsel et Romelu Lukaku vont s’engager respectivement avec l’AC Milan, l’Atlético Madrid et l’Inter Milan. Les examens médicaux et les officialisations sont maintenant attendus.

PhotoNews

Par Jean-François Patte Publié le 27/06/2022 à 12:39 Temps de lecture: 3 min

La fin du mois de juin est synonyme de reprise des entraînements pour bon nombre de clubs étrangers. Mais aussi d’avancements significatifs, voire décisifs, dans pas mal de dossiers chauds qui animent le mercato estival. Pour les Diables rouges Divock Origi, Axel Witsel et Romelu Lukaku, cette semaine s’annonce déterminante, eux qui sont attendus pour s’engager respectivement avec l’AC Milan, l’Atlético Madrid et l’Inter Milan. Dénouement(s) imminent(s). Le dossier avec le dénouement le plus imminent semble être celui lié à Divock Origi. En fin de contrat à Liverpool – où il a marqué l’histoire du club anglais de son empreinte, de son efficacité – l’attaquant a trouvé un accord avec le champion d’Italie en titre. Il est d’ailleurs attendu, ce lundi, à Milan. Puis passera, ce mardi, les traditionnels tests médicaux pour, ensuite, signer officiellement son contrat avec le géant transalpin. En rejoignant Alexis Saelemaekers, il deviendra le deuxième Belge du noyau de Stefano Pioli. En Lombardie, il devrait toucher un salaire d’environ 4 millions d’euros par an, jusqu’en 2026. À 27 ans, il a encore de belles saisons devant lui et, dorénavant, un environnement avec une concurrence un rien moins féroce qu’à Anfield.

Un fameux défi pour Witsel La situation d’Axel Witsel, elle, est également limpide. Le Liégeois, dont le bail n’a pas été prolongé au Borussia Dortmund, a préféré l’Atlético à d’autres formations européennes. Dont l’Olympique de Marseille et Galatasaray. Le meneur de jeu va donc arriver chez les Colchoneros « por nada » et pour le plus grand bonheur de la trésorerie madrilène pas forcément au beau fixe ces derniers temps… Un contrat d’un an (avec une saison en option) attend sa signature, du côté du Wanda Metroplitano. L’officialisation devrait tomber cette semaine, une fois que le Belge aura réussi les examens médicaux. À lui, ensuite, de prouver qu’il a eu raison de poser ce choix et qu’il est encore capable de rendre de fiers services à un cador du continent. À 33 ans, le défi est de taille.