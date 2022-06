Vincent Lorphelin: «Le métavers va permettre de réinventer l’économie durable»

Le métavers est attendu comme une vague de la transition numérique plus puissante encore que celles du Web, du commerce électronique et de l’“ubérisation réunis” », soutient Vincent Lorphelin, coprésident de l’Institut de l’Iconomie. Avec 70 chercheurs et entrepreneurs de l’économie numérique, il a créé le Think tank du métavers européen. Leur feuille de route, qui a servi de détonateur au programme d’Emmanuel Macron en la matière, propose aux pays de l’Union européenne de ne pas rater ce nouveau virage numérique mondial.

Quelle est votre définition du métavers ?