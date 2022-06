Wallonie: le nouveau pass touristique disponible dès le 1er juillet

Le nouveau pass touristique VisitWallonia sera disponible via à une application, et en version papier dès le 1er juillet, annonce Valérie De Bue.

Le nouveau pass touristique VisitWallonia sera disponible via à une application, signe de la volonté de numérisation du secteur touristique wallon, et en version papier dès le 1er juillet, a annoncé lundi la ministre régionale compétente, Valérie De Bue (MR).

À lire aussi La Wallonie lance un pass touristique digital

Cette version du pass succède au chèque d’une valeur de 80 euros lancé en 2020 et ne sera plus limitée ni en nombre, ni dans le temps. Elle sera accessible à toutes et tous et en quatre langues.