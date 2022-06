La fiscalité automobile wallonne devrait changer de visage entre 2023 et 2026

En Wallonie, PS, MR et Ecolo ont adopté un avant-projet de décret pour une fiscalité qui tient davantage compte de la masse, de la puissance et du caractère polluant du véhicule. Mais la route est encore très longue.

Le conseil des ministres restreint de Wallonie est arrivé ce week-end à un accord sur les grands principes d’une évolution radicale de la fiscalité automobile, qu’il s’agisse de la taxe de mise en circulation, payable à l’immatriculation, ou de la taxe de circulation, payable chaque année. Dans le jargon, on parle de « première lecture », ce qui incite forcément à se montrer prudent pour la suite de la procédure : le parcours législatif n’en est qu’à ses débuts, il va susciter beaucoup de réactions. Plus le gouvernement traîne, plus on se rapproche de la campagne électorale.