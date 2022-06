Quand les entreprises se soucient de la biodiversité

Ca butine joyeusement dans l’épais pré fleuri qui longe le bâtiment de l’UMons à la rue du Joncquois. Quand on rejoint l’intérieur du « Campus Sud », le regard se porte d’abord sur le vert des pelouses fraîchement tondues des espaces récréatifs et sur les pelouses fleuries, pour balayer ensuite le jaune des prairies de fauche tardive couvertes de hautes graminées en ce début d’été. Il y a aussi les bacs servant à baliser la circulation automobile, dans lesquels fleurs et herbes aromatiques se côtoient joyeusement, et le verger en libre-service, qui fournit poires, prunes, pommes et cerises, à la communauté universitaire. Enfin, de l’autre côté de l’amphithéâtre Stiévenart, s’étend une large zone humide, entourée de ronciers et d’arbres, très favorables au développement de la biodiversité.