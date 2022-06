Andrea Fuentes se confie sur le sauvetage de sa nageuse: «Nous ne sommes pas des Barbies, mais des super-héros» Ancienne championne de natation synchronisée, l’entraîneuse espagnole a porté secours à sa nageuse alors qu’elle avait perdu connaissance en pleine épreuve aux Mondiaux de Budapest.

Publié le 27/06/2022

Une perte de connaissance dans l’eau et un sauvetage par sa coach : les images du malaise de la nageuse américaine Anita Alvarez ont marqué les esprits lors des Mondiaux de natation à Budapest. Son entraîneuse Andrea Fuentes s’est confiée à Marca au sujet de cet instant hallucinant. « J’ai vécu des montagnes russes d’émotions et de décisions », explique-t-elle. « La vérité, c’est que j’ai vécu les jours les plus intenses de ma vie, et je suis habitué à la pression et aux grandes émotions, mais là, c’était le summum. Je me souviendrai de ces jours toute ma vie. »

Voyant sa nageuse inanimée et lentement couler, Fuentes estime qu’elle n’avait « pas d’autre choix que d’agir ». « Je n’allais pas rester là à regarder Anita se noyer. Cela aurait été lâche. De l’extérieur, les photos sont très impressionnantes et je suis heureuse d’inspirer des gens par cette action, ou de permettre à d’autres de sauver des vies. J’ai pratiqué les premiers secours à plusieurs reprises, juste au cas où. » L’Américaine est restée deux minutes sans respirer, mais le coeur battant. À la suite de cet incident, la Fédération internationale a pris la décision de l’interdire de concourir pour la compétition par équipes. Une décision qui est tombée environ trois heures avant l’épreuve, alors qu’Alvarez se préparait déjà dans les vestiaires. « Elle voulait nager, elle était super motivée », confie Andrea Fuentes. « Et quand on est entraîneur, c’est difficile de dire ’non, tu ne peux pas’. Sur le moment, c’était peut-être un peu imprudent, même si vos athlètes vous supplient à genoux de les laisser nager. Je lui ai dit qu’un pas en arrière aide parfois à prendre un peu plus d’élan et à sauter plus loin. Je pense que cela l’a aidée à comprendre que la précipitation tue parfois. »