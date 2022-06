L’ONU déclare un «état d’urgence des océans»

Des milliers de responsables politiques, d’experts et défenseurs de l’environnement sont rassemblés à partir de lundi à Lisbonne à l’appel de l’ONU pour œuvrer à la préservation de la santé fragile des océans et éviter les « effets en cascade » qui menacent l’environnement et l’humanité.

« Malheureusement, nous avons pris l’océan pour acquis. Nous sommes actuellement confrontés à ce que j’appellerais un état d’urgence des océans », a déclaré le secrétaire général des Nations unies, le Portugais Antonio Guterres. « Notre échec à préserver l’océan aura des effets en cascade », a-t-il souligné dans son discours d’ouverture de cette conférence de cinq jours, plusieurs fois reportée pour cause de pandémie alors qu’elle devait d’abord se tenir en avril 2020.