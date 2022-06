Julian Alaphilippe, une perte pour le Tour et… le spectacle

La non-sélection de Julian Alaphilippe, chouchou du public français, constitue un fameux coup dur pour le Tour. Mais c’est avant tout une décision rationnelle quand on voit d’où il vient et sa condition encore loin d’être optimale.

Il a beau avoir livré un championnat de France intéressant dans la peau d’équipier de luxe pour Florian Sénéchal, Julian Alaphilippe ne prendra pas part à la grand-messe estivale du cyclisme. Pas de Tour de France pour le double champion du monde, chouchou du public tricolore et garant depuis plusieurs éditions d’un certain spectacle sur les routes hexagonales (six victoires, dix-huit jours en jaune et un maillot à pois glané). Une sacrée perte pour l’épreuve. Mais pas nécessairement pour l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl qui, dans son argumentaire, préfère ne pas prendre le moindre risque avec le Français. Et donc jouer la carte d’un collectif solidement façonné autour des desseins de Fabio Jakobsen. Sans doute le sprinter le plus rapide du monde…