Julian Alaphilippe absent du Tour de France: «Je suis déçu, mais je comprends parfaitement la décision de l’équipe»

Le Français Julian Alaphilippe, double champion du monde en titre, ne participera pas au Tour de France qui s’élance vendredi de Copenhague, son équipe Quick-Step ayant annoncé lundi qu’il n’était pas sélectionné pour la course.

« Je suis déçu de ne pas être présent au Tour de France cette année », a confié le Français sur le site de sa formation. « Manquer une autre occasion de porter mon beau maillot arc-en-ciel dans mon pays natal est très triste pour moi et je savais que cette décision serait difficile à prendre pour l’équipe. En même temps, je la comprends parfaitement, car moi aussi je ne veux pas être au départ si je ne peux pas être à mon meilleur niveau. Je veux souhaiter bonne chance à mes coéquipiers de Quick-Step Alpha Vinyl, je sais qu’ils feront tout pour essayer d’avoir une grande course. Je vais maintenant me concentrer pour retrouver ma meilleure forme, car je suis motivé pour faire une bonne deuxième partie de saison. »