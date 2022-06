Se préparer aux vacances en dansant la Carioca

Plus que quelques heures et le premier grand exode de l’été va démarrer. Après deux années compliquées par la pandémie, on nous prévient déjà que les bouchons vont être géants, les aéroports bondés avec risques de vols annulés et les trains trop chers comme d’habitude. On a donc intérêt à s’armer de patience pour démarrer les vacances dans une bonne ambiance. Et quoi de mieux pour cela que de se laisser bercer par l’inoubliable Carioca du duo Alain Chabat-Gérard Darmon dans La Cité de la Peur ?

Résumer l’intrigue serait un chouïa compliqué. On se contentera donc de rappeler qu’à un moment crucial du film, Chabat et Darmon montent sur la scène du Palais des Festivals de Cannes pour livrer une petite chanson aux paroles d’une poésie éternelle :

« Youpie, dansons la Carioca,

C’est bien