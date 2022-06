Guerre en Ukraine: l’UE fournit à l’Ukraine des combinaisons spécialisées pour menaces chimiques

« Trois cent mille combinaisons de protection spécialisée, 5.600 litres de décontaminants et 850 pièces d’équipement destinées aux opérations de décontamination » vont entre autres être envoyés vers l’Ukraine, depuis des réserves situées en Roumanie, en Hongrie, en Suède, en Allemagne, en Grèce ou encore au Danemark. L’aide comprend aussi du matériel médical, « moniteurs de surveillance, pompes à perfusion et respirateurs », et des « équipements de protection pour le personnel médical, tels que des masques et des blouses ».

RescEU fait partie du mécanisme de protection civile de l’Union, via lequel les États membres et d’autres États partenaires coopèrent en matière de prévention et réaction aux catastrophes, etc. Après avoir créé dans ce cadre des réserves d’avions et hélicoptères pour lutter contre les feux de forêt, la Commission avait décidé de mettre également sur pied des réserves communes de matériel médical, durant les premiers mois de la pandémie de covid-19 sur le continent européen.