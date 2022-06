Synestet, «Rôles»

Igloo

Dès les premières notes du premier morceau, « Le Bonnet », on sait que cet album sera mystérieux. Ce duo clarinette saxophone est assez énigmatique que pour susciter la curiosité de l’auditeur. La suite ne le décevra pas. Tout ici est à la fois simple : mélodies claires, harmonies aussi. Et inattendues : la manière de positionner la guitare par exemple, les solos de sax ébouriffants, les percussions inventives, le groove de la contrebasse, la chaleur hermétique de la clarinette. Le tout enveloppé d’une ironie amusée, comme si Synestet nous faisait un clin d’œil. Voilà un album inouï, dans le vrai sens du terme : comme on n’en a pas encore entendu.