Hélène Duret, de Synestet: «J’avais envie d’un album de chansons»

On avait déjà applaudi au premier album de ce groupe atypique dans l’instrumentation : Les Usures. On avait écrit : « On s’y laisse emporter comme dans l’eau d’une anse protégée, sensible à ses clapotis, à ses vagues soudaines et violentes, à sa sérénité retrouvée, à ses marées sans cesse renouvelées. » Le quintet formé d’Hélène Duret, française, clarinette, de Benjamin Sauzereau, français, guitare, de Sylvain Debaisieux, belge, saxophone ténor, de Fil Caporali, brésilien, contrebasse, et de Maxime Rouayroux, français, batterie, nous fait voguer une nouvelle fois dans cette anse, où la sérénité de la plupart des musiques est brusquement traversée d’orages violents avant de retrouver le calme.

Pourquoi ce nom de Synestet ?