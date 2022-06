Mons, Festival au Carré: «La vie est une fête», mais la France a la gueule de bois

On dit de certaines plantes comme la glycine qu’il faut les maltraiter pour obtenir des fleurs. La compagnie des Chiens de Navarre semble adopter la même méthode avec la France, tranchant dans le vif de son tronc et de ses tiges pour tenter d’en retirer un peu d’espoir et de tendresse. Dans sa nouvelle création, La vie est une fête , le collectif français, aussi génial qu’azimuté, saigne les veines de l’Hexagone là où ça fait mal : malaise social, politique spectacle, hôpitaux exsangues et services publics à l’agonie, violences policières, désillusions de la « start-up nation », etc.