Le BRIFF salue le nouveau cinéma français

Chaque année, le BRIFF et Bozar s’associent pour mettre la cinématographie d’un pays européen à l’honneur. Cette année, dans le cadre de sa présidence au Conseil de l’Union européenne, c’est la France et plus spécifiquement la relève française qui est mise en lumière. A côté de films de cinéastes confirmés comme Peter Von Kant, de François Ozon ou Des goûts et des couleurs, de Michel Leclerc, on peut découvrir de tout jeunes talents. Parmi eux, nous pointons Les années 20, d’Elisabeth Vogler. Derrière ce nom qui est un pseudonyme, emprunté à l’un des personnages de Persona d’Ingmar Bergman, il y a d’abord l’envie de montrer des films avant de mettre en avant des personnes.