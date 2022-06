Félix Moati était au BRIFF: «J’aime réparer le réel à coups de fiction»

Dans Lol, de Lisa Azuelos, avec Sophie Marceau, en 2009, le jeune mec qui joue l’ado rockeur attire l’œil. Il a 19 ans, s’appelle Félix Moati. Certes, son nom est connu par son père, le médiatique journaliste et réalisateur Serge Moati. Mais on sent très vite que ce jeune acteur va se faire un prénom. Il enchaîne avec Télé gaucho, de Michel Leclerc. Banco, il reçoit le César du meilleur espoir en 2013. Il investit l’univers de Thomas Lilti pour Hippocrate et Médecin de campagne. Il tourne avec Pascal Thomas, Jérôme Bonnell, Antony Cordier. Il retrouve Michel Leclerc pour La vie très privée de Monsieur Sim. Il fait partie du casting du Grand bain, de Gille Lellouche ainsi que du casting vertigineux de The French Dispatch, de Wes Anderson. Il a déjà réalisé un premier long-métrage, Deux fils, avec, en vedette, Benoît Poelvoorde qui avait été séduit par son enthousiasme. Il prépare le deuxième, une comédie romantique sur un couple qui se sépare.