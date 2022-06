Alaphilippe, Carapaz, Bernal...: voici les grands absents du Tour de France 2022

Quick-Step a officialisé ce lundi les absences de Julian Alaphilippe et Mark Cavendish au Tour de France. Tout comme eux, d’autres coureurs de premier plan manqueront cette édition 2022. On fait le point.

À chaque Tour, ses favoris… et ses grands absents. Si les non-sélections de Julian Alaphilippe et Mark Cavendish résonnent comme des décisions totalement ubuesques pour certains, ces deux stars ne seront pour autant pas les seules à briller par leurs absences. N’est-ce pas, Greg Van Avermaet et Tim Merlier ? Tour d’horizon.

Richard Carapaz (Ineos). Troisième en 2021 et deuxième du défunt Giro, le grimpeur équatorien fait l’impasse sur le Grande Boucle pour se concentrer sur la Vuelta.