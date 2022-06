Une tempête impressionnante frappe le sud des Pays-Bas (vidéo)

Une tornade a frappé une ville du sud des Pays-Bas lundi, arrachant les toits d’au moins quatre maisons et faisant au moins un mort et une dizaine de blessés, ont indiqué les services d’urgence locaux.

La tornade a également fait des dégâts matériels, des toits et des arbres arrachés et des fenêtres brisées

« Les dégâts sont considérables dans plusieurs rues de Zierikzee. En plus des tuiles et des arbres tombés, les toits de quatre maisons ont été arrachés », selon les autorités.

Des tuiles ont notamment été arrachées par le vent du toit d’une église et des trampolines se sont envolés dans les airs, a décrit la télévision publique NOS.

Des images sur les réseaux sociaux montraient des débris emportés dans les airs par une colonne d’air tourbillonnant et un grand entonnoir blanc de nuages sur fond de ciel sombre.

Les services de secours ont appelé la population à ne pas s’approcher de la zone pour ne pas compliquer le travail de la police et des pompiers et à cause des tuiles et branches qui pourraient tomber.