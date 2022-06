Kowari: néoclassique

JauneOrange-PIAS.

Le kowari est un petit marsupial carnivore d’Australie qui a inspiré le violoniste Damien Chierici (cfr. Yew, My Little Cheap Dictaphone) et le pianiste Louan Kempenaers (cfr. Aucklane) pour former ce duo ouvert aux nombreux invités (comme Nicolas Allard aux synthés, Didier Laloy à l’accordéon diatonique ou encore Quentin Maquet à la trompette). Kowari, sur ce premier album, propose une musique instrumentale dite néoclassique (ou cinématographique) tellement il est difficile de lui coller une étiquette. Les rythmes très présents éloignent Kowari des terres new wave suffisamment labourées par ailleurs, sa partition relevant davantage de l’instinct né du mariage des claviers et du violon. L’électronique est un peu le ciment proposant un imaginaire qui n’est pas sans rappeler celui de Philip Glass pour des films comme Koyaanisqatsi, Powaqqatsi et Naqoyqatsi . Ici, il ne reste plus qu’à s’inventer les images…