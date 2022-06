Les clubs belges très loin des cadors européens: le Real a près de 200 fois plus d’abonnés qu’Anderlecht

Si, en termes d’abonnés sur les réseaux, Anderlecht mène largement la danse en Belgique, le club bruxellois est cependant à des années-lumière des grands clubs européens. Rien que sur Facebook, le Real Madrid et Barcelone, clubs les plus suivis au monde, comptent chacun … plus de 100 millions de fans ! Au total, en ajoutant Instagram et Twitter, les deux géants espagnols tournent à plus de 250 millions d’abonnements ! Et cela, en ne comptabilisant sur Twitter que leur compte officiel en espagnol. Car ils ont également des comptes dans d’autres langues -en français notamment- qui sont, eux aussi, suivis par des millions de personnes.

Ce qui frappe, ce n’est pas seulement le trou gigantesque qui les sépare des clubs belges, mais également l’écart conséquent qu’ils ont creusé avec les autres grandes écuries européennes. En effet, à titre d’exemple, le Bayern, Liverpool, la Juventus, Chelsea ou même le PSG tournent aux alentours des 100 millions de followers.