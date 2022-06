Andrew Birden toute grande forme

Universal Music

Il suffit d’écouter « Before Your Birthday », avec son petit côté Velvet Underground, pour se rendre compte que le chanteur de l’Illinois est en toute grande forme dans cette nouvelle livrée, avec une belle régularité depuis plus de vingt ans maintenant. Andrew Bird s’attaque donc cette fois à nos problèmes, questionnements, obsessions… nombreux s’il en est. Rien de déprimant ici pour autant, tellement le musicien a l’habitude d’illuminer sa partition, ente guitare et violon. La mélancolie, il l’affronte et la malmène avec des rythmes endiablés et des mélodies lumineuses livrées de sa belle voix claire. Déjà sur « Atomized » en éclaireur, on s’était rendu compte que Andrew pouvait être joyeux quand il le voulait. Comme quoi, à force de combattre ses démons intérieurs, on résout beaucoup de soucis extérieurs. C’est du moins ce qu’il dit de fort belle façon dans ce disque produit par Mike Viola et enregistré avec son groupe dans les conditions du live.