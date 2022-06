Kinga Rose: entre Orient et Occident

Timezone Records.

Le Grand-Duché de Luxembourg est-il en train de devenir une terre d’exil musical ? Après Lata Gouveia et son Grund Club (dont nous parlions la semaine dernière), voici une autre artiste qui y a trouvé refuge. Kinga Rose est une chanteuse hongroise qui a étudié le piano classique et le jazz dans son pays avant de se faire remarquer par ses prestations à la radio luxembourgeoise. À cela s’ajoutent des influences pop (elle est grande fan de Kate Bush, Tori Amos et Norah Jones) et latines (elle a vécu quelques années en Amérique du Sud) qui la rendent spéciales car tout cela se retrouve dans ce premier album chanté en anglais. Bien entourée par des musiciens de tout bord, elle mêle influences orientales et occidentales, cordes et cuivres, pour des chansons plutôt pop produites à Luxembourg par Lata Gouveia et Charles Stoltz sur un label allemand. C’est ça l’Europe !