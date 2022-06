Son Parapluie: des airs vintage d’une comédie musicale jazzy

80 Proof-Hot Puma Records.

La pandémie a créé une distance qu’a voulu combler le producteur américain Todd Bisson en demandant à Jérôme Didelot du groupe Orwell d’écrire des chansons interprétées par Isobel Campbell de Belle and Sebastian et remixées par Jah Wobble (PIL) et Martin Carr (Boo Radleys). USA-UK-France réunis sous un même parapluie très mélancolique aux airs vintage d’une comédie musicale jazzy que ne renierait pas un Jacques Demy. Quatre chansons seulement forment cette bande originale imaginaire mais deux d’entre elles (« Paris n’existe pas » et « Un thème ») sont ici doublées, avec notamment la voix de la Japonaise Sugar Me. Et pour parfaire ce tout aux fantasmes très parisiens, rien de tel qu’un dessin de Charles Berberian pour la pochette. Ce n’est pas Cherbourg ici même si « Paris n’existe pas », sinon dans l’inconscient collectif d’un monde et d’une époque révolus.