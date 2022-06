Wallonie: dès vendredi, un pass touristique gratuit et permanent

Plus de 300 opérateurs offriront d’emblée des réductions ou des avantages aux visiteurs équipés du QR Code ou de la carte délivrés par VisitWallonia. Et ce n’est qu’un début. Il s’agit de fidéliser les touristes.

En 2020 et 2021, VisitWallonia avait distribué des chèques touristiques d’une valeur de 80 euros à plus de 60.000 ménages. Il était nécessaire de soutenir le secteur durant la crise covid. Valérie De Bue (MR), la ministre du Tourisme, avait déboursé cinq millions d’euros pour cette opération à succès. Impossible toutefois de continuer à ce rythme. Mais il fallait entretenir la flamme : dès ce 1er juillet, un pass VisitWallonia sera disponible, gratuitement et sans limitation de durée. On change tout ! L’idée est d’attirer et de fidéliser les visiteurs pour transformer la Wallonie en destination touristique pleine et entière.

