L’athlétisme américain en force pour «ses» Mondiaux

L’athlétisme a beau ne pas être le sport le plus populaire aux Etats-Unis – loin de là, même… –, les athlètes US continuent de briller au fil des ans. Depuis le début de ce siècle, il n’y qu’à trois occasions, lors des Mondiaux 2001 à Edmonton, 2013 à Moscou et 2015 à Pékin, qu’ils n’ont pas occupé la première place au tableau des médailles lors des grands championnats planétaires (Mondiaux et Jeux olympiques).

Dans moins de trois semaines, pour les premiers championnats du monde de l’histoire organisés sur leur sol, il faudra une nouvelle fois se lever tôt pour devancer les athlètes US, qui se sont disputé les places sélectives, ce week-end, lors des « trials » organisés dans le stade de ces futurs Mondiaux, à Eugene, dans l’Oregon. Dans le célèbre Hayward Field, ils s’en sont donnés à cœur joie et ont marqué leur territoire. Voici ce qu’il faut en retenir.