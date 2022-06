Mercato: Seraing attire le défenseur français Marvin Tshibuabua

Chose promise, chose due. Le RFC Seraing annonçait la venue d’un défenseur étranger, Français en l’occurrence, c’est chose faite. Et c’est un véritable colosse qui a posé le maillot « Sang et Charbon » en main sur la pelouse du Pairay, qui devient ainsi son nouveau jardin.

Tshibuabua n’avait connu qu’un seul club jusqu’ici. L’AS Saint Etienne, entité au passé prestigieux, mais qui vient de connaître une dramatique relégation dans l’équivalent de la D2 française. Tshibuabua a longtemps régné en maître, grâce à son physique impressionnant dans les catégories de jeunes. Ce n’est pas pour rien qu’il compte neuf sélections avec les équipes de France chez les jeunes. Il a été jusqu’à disputer le Mondial U17 en 2019, ce qui constitue non seulement une intéressante référence, mais également un acquis au plan de l’expérience personnelle.

Dans le chaudron de Geoffroy Guichard, il a été intégré au noyau de première dès ses 16 ans. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019, la compétition la plus prestigieuse au niveau des équipes de jeunes chez nos voisins, il n’est pourtant pas parvenu à conquérir ses galons de titulaire au niveau de la formation représentative des Verts. Bien qu’ayant fait partie du groupe A à six reprises, le néo-Sérésien n’est apparu qu’une seule et unique fois en championnat de D1. C’était le 25 octobre 2020 et, cela ne s’invente pas, au cours d’une rencontre opposant Saint-Etienne au… FC Metz ! Il avait remplacé le Grec Panos Retsos.

« C’est forcément ma première expérience à l’étranger. Mais cela ne me fait pas peur, car j’ai l’habitude de me débrouiller seul. J’avais envie de relever un nouveau défi », dit-il. « La proposition de Seraing est arrivée au bon moment. C’est un beau challenge à relever ».