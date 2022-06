L’allié naturel du secteur de la surveillance

La surveillance fait partie de l’ADN du développement des drones. C’est ce qu’a vite compris Protection Unit, une entreprise wallonne de protection, active dans certains stades (Anderlecht, Standard…), Grand Prix de F1, festivals mais aussi institutions (Conseil européen) et, bien sûr, des entreprises dont elles assurent le gardiennage, le contrôle des entrées, la surveillance de chantiers… « Dans tous les cas, les drones sont là pour appuyer les agents, pas les remplacer », précise Christophe Blum, le responsable pilotes (ils sont 6) et drones dans l’entreprise. « On y a recours aussi bien pour la surveillance de bâtiments, d’événements ou en cas de danger potentiel. Par exemple un incendie qui peut mettre en danger les agents, sur un site Seveso, quand on doit effectuer une levée de doute lors d’une alarme ou, bien sûr lors d’une intrusion. » Pour ces différentes tâches, l’entreprise et ses fournisseurs ont développé et développent continuellement des drones et des systèmes qui répondent à différentes spécificités.