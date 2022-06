Arena 5: exit le BSF, tous au Heysel!

L’espace de concert persiste et signe avec les Dutronc, Vianney, Solaar, IAM, Hancock, Rodgers, Gil, etc.

L’an dernier, Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, annonçait la création d’un nouvel espace de concert intitulé Arena 5 devant le palais 5 du Heysel, ouvert du 22 juillet au 12 septembre, avec une occupation maximale de 7.200 personnes. Les restrictions sanitaires ont fait que le succès n’a pas tout à fait été au rendez-vous, malgré trois sold-out pour des DJ comme Amelie Lens, Charlotte De Witte, Peggy Gou, 2ManyDjs, ou encore Tale of Us. C’est d’ailleurs ces performances électro qui ont incité Rock Werchter et Tomorrowland à proposer à la ville d’organiser le Core Festival, au parc d’Osseghem en mai dernier. Avec 40.000 personnes à la clé…