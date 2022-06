L’avenir de Zinho Vanheusden sera décidé après la reprise des entraînements avec l’Inter Milan

Après une saison tronquée par les pépins physiques au Genoa, Zinho Vanheusden (22 ans) semble prêt à retrouver le chemin des terrains. Le défenseur belge, victime d’une blessure aux ischio-jambiers en février, a repris la course il y a quelques jours et attend impatiemment la reprise des entraînements, début juillet, à l’Inter Milan. De quoi définitivement oublier ses vieux démons ? « Zinho se sent très bien et affiche beaucoup d’envie. C’est la première fois que l’on sent que c’est fini avec les douleurs. Espérons que la malchance ne le frappe plus… », dit-on dans son entourage proche.

De retour de prêt, l’ancien Rouche restera-t-il à l’Inter ou sera-t-il de nouveau loué ? Le défenseur va effectuer quelques séances collectives avec l’équipe lombarde de Simone Inzaghi puis son employeur prendra une décision quant à son avenir personnel. Plusieurs formations de Serie A s’étant déjà montrées intéressées (Hellas Vérone, Spezia, Udinese et la Sampdoria notamment), mais il est encore évidemment trop tôt pour savoir où évoluera Zinho Vanheusden la saison prochaine. Dans tous les cas, sa volonté première reste avant tout de défendre les couleurs d’un « bon club et de montrer l’étendue de ses qualités ». Que ce soit en Italie ou à l’étranger, précise-t-on au sein du clan belge.