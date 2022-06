Le rêve de chien sauvage de Binker Golding

Gearbox Records

Binker Golding, c’est le sax du duo Binker & Moses, qui l’associe au batteur Moses Boyd. Deux des musiciens importants de la nouvelle scène jazz britannique. Un Anglais, certes, mais très influencé par la culture américaine. La pochette en dit long : jeans, bottes, regard perdu sur l’immensité de la prairie… La musique en dit encore plus long : le blues et le country rock, l’americana sont de la partie dans son deuxième album en tant que leader, Dream like a Dogwood Wild Boy. Le premier morceau, « (Take me to the) Wide open lows », commence d’ailleurs par une guitare slide blues qui s’étoffe ensuite par l’arrivée du piano, de la batterie, de la basse, puis du saxophone. Mélange des genres donc dans cet album. Et mélange très réussi, dans une atmosphère énergique et lyrique à la fois, ornée de cette guitare qui sent bon les grands espaces ruraux US. Le sax de Golding est roots, puissant. Et il est accompagné de quatre excellents musiciens : Billy Adamson à la guitare, Sarah Tandy au piano, Daniel Casimir à la contrebasse et Sam Jones à la batterie. Un jazz assez éloigné de la tradition mais accrocheur, prolixe et envoûtant.