La pollution est à l’origine de 10% des cancers en Europe

Le lien de cause à effet. Soit la preuve ultime qui doit être établie pour pouvoir affirmer qu’un polluant quelconque est à l’origine d’un certain type de cancer. Cela implique une démarche scientifique rigoureuse, complexe et souvent très longue. L’Agence européenne de l’Environnement (EEA) a entrepris une revue inédite de toute la littérature médicale existante sur les liens entre certains polluants et certains cancers. Et elle a fait le calcul morbide : à ce stade des connaissances, l’exposition à la pollution dans l’environnement et dans le milieu professionnel est, avec certitude, à l’origine de 10 % des 3 millions de cas de cancers qui se déclarent chaque année en Europe.