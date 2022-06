Jean Drèze: «Le nationalisme hindou est un danger pour la démocratie indienne»

Il aurait dû recevoir son prix l’année dernière, mais la deuxième vague du covid en a décidé autrement. Cette fois, c’est la bonne et Jean Drèze était à Bruxelles lundi pour recevoir le prix de la citoyenneté 2021 attribué par la Fondation P&V. Il consacre sa vie à la revendication et à l’amélioration d’aides publiques pour soutenir les Indiens les plus pauvres.

Après les lois sur le droit à la sécurité alimentaire et le droit à l’emploi rural garanti (votée en 2005 et dont vous êtes un des artisans), la situation s’est-elle améliorée en Inde ?