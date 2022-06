Marie Sordat, Sarah Joveneau et Laure Winants: trois univers de photographes

Pour quelques jours encore, la photographie est à l’honneur dans deux petits espaces très actifs de la capitale : à l’Enfant Sauvage avec Marie Sordat et Sarah Joveneau et chez Odradek avec Laure Winants.

Avec l’arrivée des vacances, l’activité se réduit dans de nombreuses galeries. Il reste pourtant de petits lieux qui continuent à mettre en valeur le travail d’artistes à découvrir. Dans le domaine de la photographie notamment.

À l’Enfant Sauvage, on peut ainsi découvrir les travaux de Marie Sordat et Sarah Joveneau. Au rez-de-chaussée, l’univers de la première nous plonge dans les tons noirs d’un monde où les personnages croisés par la photographe semblent incapables de dialoguer. Le titre NADA donne le ton d’une série d’images voguant entre l’intime et le documentaire décalé. Une sorte d’état du monde où, des univers urbains au monde de la nature, chacun semble en quête d’un monde où la lumière viendrait enfin dissoudre la noirceur.